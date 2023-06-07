Премьер Монголии предложил Илону Маску закупать монгольские медь и редкоземельные металлы

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ также попросил Маска инициировать программу стипендий для обучения монгольских программистов

УЛАН-БАТОР, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ провел первую онлайн-встречу с Илоном Маском, на которой попросил бизнесмена изучить вопрос об использовании монгольских меди и редкоземельных элементов в производстве электромобилей Tesla. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства.

"Глава монгольского правительства в ходе онлайн-встречи с Маском выразил готовность оказать налоговую и правовую поддержку в случае прихода Tesla в страну. Он попросил Маска изучить возможности по использованию монгольских меди и редкоземельных металлов, которые необходимы в процессе производства электромобилей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также руководитель монгольского правительства попросил Маска инициировать программу стипендий для обучения монгольских программистов и рассказал о поддержке правительством использования электромобилей и внедрения зеленых технологий в стране. Премьер-министр пригласил Маска посетить Монгольский экономический форум, который пройдет в Улан-Баторе во второй половине июля 2023 года.

Маск в свою очередь отметил, что ему будет приятно работать над развитием электрического транспорта в Монголии.

Монголия располагает одними из самых богатых месторождений меди и редкоземельных металлов в Азии. Экспорт полезных ископаемых является основной доходной статьей бюджета страны. За первые четыре месяца Монголия поставила за рубеж 483 тыс. тонн медного концентрата на сумму $840 млн с крупнейшего месторождения меди "Оюу толгой". Экспорт золота и редкоземельных металлов за этот период составил $147 млн.