Число инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС увеличится в несколько раз

Как сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, во время визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию будут приняты исчерпывающие меры безопасности

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Число инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС вырастет в несколько раз. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Оно увеличится в несколько раз", - сказал он. Карчаа добавил, что определять точное число инспекторов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - прерогатива агентства.

Руководство ЗАЭС с пониманием относится к решению МАГАТЭ усилить миссию на станции, но считает, что это вряд ли решит проблему с безопасностью, заявил Карчаа. "Мы с уважением относимся к намерению мистера [главы МАГАТЭ Рафаэля] Гросси усилить количественно инспекцию МАГАТЭ на станции. Мы всех примем", - подчеркнул он.

По словам Карчаа, если бы речь шла в чистом виде об атомной энергетике, наверняка это было бы абсолютно оправданной мерой.

Однако, продолжил он, на ЗАЭС понимают, что источником всех угроз на станции "являются агрессивные действия киевского режима, несопоставимые ни с духом, ни с буквой основных принципов ядерной безопасности". "Поэтому, если меня кто-то попробует убедить, что МАГАТЭ в состоянии повлиять на агрессивность киевского режима, я с удовольствием с этим человеком пообщаюсь. Если это состоится и МАГАТЭ сумеет это сделать - честь и хвала, меня это очень удивит", - сказал он.

Меры безопасности

Российская сторона примет исчерпывающие меры безопасности во время предстоящего визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС, сообщил Карчаа.

"С нашей стороны всегда [принимаются] исчерпывающие меры, гарантирующие безопасность всех членов делегации МАГАТЭ. Они принимаются в соответствии с текущей ситуацией. Мы всегда соблюдаем гарантии, которые предоставляем, в том числе безопасности", - ответил он на вопрос о возможном усилении мер безопасности во время предстоящего визита Гросси на ЗАЭС.

Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что посетит станцию на следующей неделе. Если визит состоится, поездка станет для него третьей по счету. До этого Гросси посещал станцию в сентябре 2022 года, а затем в марте 2023 года.