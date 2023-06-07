"Автотор" начнет выпуск кроссовера BAIC X55 в Калининграде в III квартале 2023 года

На калининградском заводе приступила к работе группа запуска в составе специалистов инновационно-технологического центра российского автохолдинга и специалистов BAIC

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. "Автотор" планирует начать серийный выпуск китайского кроссовера BAIC X55 в Калининграде в третьем квартале текущего года. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"На сегодняшний день в тестовом режиме на предприятии произведено несколько экземпляров новой модели X55. Завершается подготовка к запуску серийного производства. Ведется работа по корректировке операционных карт, настройке и перепрограммированию инструмента на всех постах, оснащению производственной линии дополнительным оборудованием. Запуск промышленного производства BAIC X55 запланирован на III квартал 2023 года", - говорится в сообщении.

На калининградском заводе "Автотор" приступила к работе группа запуска в составе специалистов инновационно-технологического центра российского автохолдинга и специалистов BAIC, разработан, утвержден и реализован план запуска производства. Завершается обучение персонала.

Калининградское предприятие "Автотор" начало промышленную сборку автомобилей китайского бренда BAIC 4 апреля текущего года. Первыми моделями, которые начали собирать на предприятии, стали кроссовер BAIC X35 и седан BAIC U5 plus. До конца 2023 года предприятие планирует освоить выпуск семи моделей этого бренда.

Стратегическое партнерство "Автотор" и BAIC предусматривает деятельность в области организации производства и реализации автомобилей марки BAIC в России, а также технологическое партнерство в целях углубления технологии производства, увеличения уровня локализации автокомпонентов. В мае компаниями подписано соглашение о расширении сотрудничества как в рамках действующего производства, так и в части разработок автомобилей с электрическими, газовыми и гибридными силовыми установками, а также создания производств автокомпонентов на производственной площадке "Автотор".