В Молдавии стоимость газа для потребителей снизили на 36%

Его стоимость упала до €1 за 1 куб. м

КИШИНЕВ, 7 июня. /ТАСС/. Национальное агентство по регулированию в энергетике снизило тарифы на газ для потребителей на 36% до 18 леев (€1) за 1 куб. м. На заседании в среду агентство одобрило соответствующий запрос российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз", информирует телеканал Pro TV.

Ранее председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил о возможности снижения тарифа на газ для населения, который увеличился за два года с 4 до 29 леев (с $0,25 до $1,6). Такая возможность, как отметил глава компании, появилась из-за снижения стоимости импортируемого топлива на треть - до $653 за 1 тыс. куб. м. Сейчас правый берег Днестра снабжается газом, который закупается у европейских поставщиков, российский газ направляется в Приднестровье.

Республика переживает энергетический кризис из-за увеличения стоимости цен на газ и электроэнергию в прошлом году. Это спровоцировало инфляцию, которая превысила 30% в годовом исчислении. С лета прошлого года в стране проходят массовые акции протеста оппозиции с требованиями отставки президента Молдавии Майи Санду и досрочных выборов в парламент. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни.