Совет директоров "Русснефти" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Как отметили в компании, возможность возобновления выплаты дивидендов рассмотрят, "как только позволят рыночные условия"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет директоров нефтяной компании "Русснефть" рекомендовал акционерам утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в материалах к годовому общему собранию акционеров компании.

В материалах отмечается, что рекомендация обусловлена приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности в целях поддержания стабильности бизнеса в условиях сохраняющейся высокой рыночной волатильности и неопределенности. "Совет директоров рассмотрит возможность возобновить выплату дивидендов, как только позволят рыночные условия", - подчеркивают в "Русснефти".

По итогам 2021 года "Русснефть" выплатила дивиденды по привилегированным акциям в размере $80 млн. При этом акционеры решили не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а оставшаяся часть чистой прибыли после выплаты дивидендов осталась нераспределенной.

Глава "Русснефти" Евгений Толочек в сентябре 2022 года говорил, что компания может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, а не только по привилегированным, через пару лет при хорошей рыночной конъюнктуре.

О компании

Основной контроль в "Русснефти" принадлежит компаниям, связанным с группой "Сафмар", - через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). Инвестиционному холдингу SFI принадлежит 7,26% в уставном капитале.

Еще 8,48% принадлежат банку ВТБ, который выкупил их у банка "Траст" (принадлежит ЦБ РФ). "Трасту", соответственно, принадлежит 19,23%. Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding принадлежит 23,46%, однако в декабре 2021 года компания договорилась о продаже своей доли, закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 года. Прочие акционеры владеют 16,87% в уставном капитале компании.