ОЭСР незначительно улучшила прогноз роста мировой экономики в 2023 году

Организация экономического сотрудничества и развития ожидает рост мирового ВВП на уровне 2,7%

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2023 году ожидает рост мирового ВВП на уровне 2,7%, что на 0,1 п. п. больше, чем в предыдущем прогнозе, обнародованном в марте. Об этом говорится в промежуточном докладе организации, опубликованном в среду.

"Глобальный экономический рост в 2023 году ожидается на уровне 2,7%, - отмечается в сообщении. - Некоторое ускорение - до 2,9% - ожидается в 2024 году".

По прогнозам ОЭСР, больше всего за текущий год вырастут экономики Индии (6%) и Китая (5,4%), Индонезии (4,7%) и Турции (3,6%). При этом, по оценкам организации, экономика США вырастет за этот период на 1,6%.

Эксперты ожидают, что ВВП еврозоны вырастет на 0,9%, при этом в лидерах среди европейцев значатся Италия (1,2%) и Франция (0,8%).

В ОЭСР считают, что по итогам года рост ВВП замедлится в Аргентине (будет на уровне -1,6%) и России (-1,5%).