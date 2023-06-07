Банкротство крупнейшего в Сибири аквапарка прекращено из-за отсутствия финансирования

Арбитражный управляющий Юрий Комаров заявил, что должник и кредиторы отказались принимать финансирование процедуры для розыска имущества

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Суд прекратил банкротство крупнейшего в Сибири новосибирского аквапарка "Аквамир" в связи с отсутствием средств для финансирования процедуры банкротства. Об этом сообщил ТАСС в среду арбитражный управляющий Юрий Комаров.

В сентябре 2021 года суд ввел в отношении "Аквамира" процедуру наблюдения, в марте 2022 года аквапарк был признан банкротом.

"Дело прекращено в связи с отсутствием средств для финансирования процедуры банкротства. Должник и кредиторы отказались принимать финансирование процедуры для розыска имущества. По сути такое [решение] применяют, когда по заявлению кредитора подается заявление о банкротстве, а управляющий не выявил никакого возможного имущества для реализации и погашения расходов на процедуру. Поэтому подается заявление о прекращении в связи с отсутствием финансирования, организация считается действующей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основным кредитором по делу о банкротстве выступала Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), требовавшая с должника около 1,8 млрд рублей, около 50 млн рублей просило взыскать ранее управлявшее аквапарком ООО "ВДТ строй". Также одним из кредиторов была Федеральная налоговая служба с требованиями в 6 тыс. рублей.

В августе 2019 года арбитражный суд Новосибирской области по заявлению "Межтопэнергобанка" ввел наблюдение в отношении управляющей аквапарком компании "ВДТ строй". В сентябре 2020 года суд ввел на предприятии конкурсное производство. Также в апреле 2021 года суд ввел процедуру реализации имущества в отношении председателя правления ГК "Кварсис", застройщика аквапарка "Аквамир", Петра Овчинникова.

"Аквамир" - самый большой в Сибири крытый аквапарк площадью 35 тыс. кв. метров. Он открылся в октябре 2016 года, стоимость первой очереди составляет 4,5 млрд рублей, общая стоимость - 6,5 млрд рублей. В начале 2021 года объект приостановил свою работу из-за смены арендатора. Как сообщал ТАСС заместитель директора "ВДТ строй" Сергей Репников, конкурсный управляющий направил арендатору уведомление о расторжении невыгодного для компании договора. Сообщалось, что новым арендатором стала компания "Белая сфера".