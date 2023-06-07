7 июня, 07:58,
обновлено 7 июня, 08:18
Массовое отравление сидром в регионах России

В Казахстане снимут с продажи напиток "Мистер сидр" после случаев отравления в России

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Астана
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Минздрав призвал отказаться от употребления этого напитка до выяснения обстоятельств и незамедлительно сообщать в случае обнаружения его в продаже

АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана поручили временно снять с продажи слабоалкогольный напиток "Мистер сидр" после случаев отравления им в России. Об этом сообщили в комитете санитарно-эпидемического контроля министерства здравоохранения республики.

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"В связи с распространяемой в СМИ информации о случаях отравления и гибели людей, связанных с употреблением слабоалкогольного напитка под названием "Мистер сидр" производства ООО "АНДИ", комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан даны поручения в территориальные департаменты о необходимости информирования импортеров и реализаторов алкогольной продукции и временном снятии с реализации указанной продукции до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Минздрав призывает отказаться от употребления этого напитка до выяснения обстоятельств и незамедлительно сообщать в случае обнаружения его в продаже. 

Теги:
КазахстанРоссияМассовое отравление сидром в регионах России
© Информационное агентство ТАСС
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