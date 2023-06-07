Иран планирует создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркмении

Возможных сроков реализации проекта в Тегеране не назвали

ДУБАЙ, 7 июня. /ТАСС/. Иран при участии России, Катара и Туркмении планирует создать газовый хаб в промышленном районе Ассалуйе, расположенном в провинции Бушер на северном берегу Персидского залива. Об этом в среду заявил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи.

"У нас вторые по величине запасы газа в мире, поэтому мы планируем создать газовый хаб в районе Ассалуйе в сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркменией", - приводит слова министра агентство Tasnim. Возможных сроков реализации проекта Оуджи не назвал.

В прошлом месяце Оуджи сообщил, что Иран и Россия обсуждают разработку десяти новых нефтегазовых месторождений на территории исламской республики. По его словам, иранские власти ведут переговоры с "Газпромом", совместные проекты с которым министр оценил в $40 млрд. В частности, "Газпром" рассматривает возможность разработки месторождений Киш и Северный Парс с последующим проектом по сжижению газа и поставкам на мировые рынки.

В 2022 года Иранская национальная нефтяная компания и "Газпром" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в том числе по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.

Ассалуйе - производственный центр крупнейшего в мире нефтегазового месторождения Северное - Южный Парс, который находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Ирана и Катара. Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата, извлекаемые запасы - в 35,6 трлн куб. м природного газа и 3 млрд куб. м конденсата.