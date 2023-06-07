СФ ратифицировал соглашение с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок газа

Документ, в частности, определяет механизм разрешения споров в случае их возникновения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации межправительственного соглашения с КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту.

Соглашение было подписано в Москве и в Пекине 31 января 2023 года. Оно определяет условия сотрудничества по поставкам газа из России в Китай по дальневосточному маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе Дальнереченска и Хулиня. Кроме того, документ регулирует гражданско-правовые, налоговые и таможенные вопросы деятельности по реализации положений соглашения, определяет механизм разрешения споров в случае их возникновения.

Соглашение предусматривает создание эффективного механизма реализации положений договора купли-продажи природного газа объемом в 10 млрд куб. м по дальневосточному маршруту между ПАО "Газпром" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией от 3 февраля 2022 года "на принципах равенства, взаимной выгоды и долгосрочного сотрудничества". Стороны обязуются оказывать всестороннее содействие в проектировании, строительстве и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры, необходимой для поставок газа. В частности, в получении необходимых разрешительных документов, согласований, лицензий, экспертных заключений, в проведении технических экспертиз и так далее.

Как сообщал ранее "Газпром", после выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год, включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири".

В сопроводительных документах к закону отмечается, что соглашение в полной мере отвечает интересам Российской Федерации, а его ратификация будет способствовать развитию газотранспортной системы РФ и конструктивному экономическому и инвестиционному сотрудничеству между странами в энергетической сфере. В документе также приводится информация, что КНР выполнила все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.