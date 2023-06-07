"Ростелеком" намерен заменить иностранные составляющие систем защиты от БПЛА

По словам директора проектов департамента цифровизации лесного хозяйства и промышленности компании Ивана Тихонова, нормативная документация на российском рынке беспилотников отстает от зарубежной на несколько лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" планирует заменить иностранное программное обеспечение (ПО) в системах защиты от беспилотников, работающих на российских предприятиях топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Ранее часть объектов критической инфраструктуры в России защищалась немецкими компаниями, которые в настоящее время покинули рынок, сообщил ТАСС в среду директор проектов департамента цифровизации лесного хозяйства и промышленности "Ростелекома" Иван Тихонов.

"Некоторые объекты критической инфраструктуры в России защищались немецкими компаниями, которые ушли с рынка, забрали всю поддержку, не обновляли базы данных. Сейчас мы активно работаем с представителями ТЭК, объектами первой категории по дооснащению этих объектов системами защиты от БПЛА, которые полностью построены на российских комплектующих и ПО и никак не завязаны с обновлением базы данных", - сказал он в кулуарах XIV Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Тихонов добавил, что нормативная документация на российском рынке БПЛА отстает от зарубежной на несколько лет. В частности, отсутствуют единая классификация и стандартизация систем защиты, многие из них также не соответствуют санитарным нормам. По словам собеседника агентства, разработки компании позволят полностью исключить эти проблемы.

В российских регионах регулярно вводят ограничения на полеты беспилотников с 2022 года. В настоящее время те или иные ограничения для беспилотников действуют во многих регионах страны.

XIV Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Ханты-Мансийске 6-7 июня. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран. Генеральным информационным партнером форума выступает информационное агентство ТАСС.