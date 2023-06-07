В России на оздоровление рек и озер в 2023 году направят более 56,5 млрд рублей

Как отметила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко, в 2022 году на эти цели было затрачено более 60 млрд рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Финансирование оздоровления рек и водоемов в 2023 году составит 56,5 млрд рублей, в прошлом году на эти цели затрачено более 60 млрд рублей. Об этом сообщила в среду заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко, выступая в Совете Федерации.

"Мероприятия по оздоровлению отдельных водных объектов сосредоточены в трех федеральных проектах национального проекта "Экология" и государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Финансирование работ по поиску подземных источников в вододефицитных регионах дополнительно предусмотрено в рамках проекта "Геология: возрождение легенды". Всего на реализацию этих мероприятий в прошлом году было направлено 60,3 млрд рублей, а в этом году - 56,5 млрд рублей", - сказала Абрамченко.

По ее словам, все основные показатели и результаты государственной программы и федеральных проектов выполнены. Кассовое исполнение выше 99%.