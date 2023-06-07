7 июня, 08:29

На капремонт мелиоративных комплексов в 2023 году выделят 10 млрд рублей

Как сообщила зампред правительства РФ Виктория Абрамченко, это позволит сохранить в сельхозпроизводстве 55 тыс. га угодий

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Объем средств, которые будут направлены в 2023 году на реконструкцию и капитальный ремонт российских объектов мелиоративных комплексов, составит 10 млрд рублей. Это поможет сохранить 55 тыс. га угодий в сельхозпроизводстве, сообщила в Совете Федерации заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

"В 2022 году направили на реконструкцию и капитальный ремонт объектов мелиоративного комплекса около 6 млрд рублей. В текущем году направляем на эти цели 10 млрд рублей. Это позволит сохранить в сельхозпроизводстве 55 тыс. га угодий", - сказала она.

Абрамченко уточнила, что в 2022 году благодаря финансированию удалось завершить реконструкцию 19 объектов в девяти регионах и провести капитальный ремонт 22 отдельных объектов.

"Их ввод позволил предотвратить выбытие из оборота почти 60 тыс. га сельхозугодий", - подчеркнула замглавы правительства. 

Теги:
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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