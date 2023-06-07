"Яндекс", "Лаборатория Касперского" и Сбер возглавили рейтинг технологичных компаний РФ

Топ составлялся по размеру патентного портфолио в области цифровых технологий

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Яндекс", "Лаборатория Касперского", а также Сбер стали лидерами топа IT-компаний России по технологичности, но многие другие крупные организации не попали туда из-за несоответствия критериям. Рейтинг составлен АНО "Цифровая экономика" совместно с ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Топ составлялся по размеру патентного портфолио в области цифровых технологий, то есть по числу действующих российских патентов по "цифровым" направлениям. Тем не менее, туда не попали Ozon, Wildberries, VK, "Авито", "Тинькофф" - у многих крупных российских цифровых платформ и экосистем на данный момент нет действующих патентов.

Три лидера - "Яндекс" (411 патентов), Лаборатория" (408) и "Сбер" (305) вместе охватывают около 76% от всех действующих "цифровых" патентов на изобретения, которые принадлежат компаниям, включенным в рейтинг. Еще большую часть - 95% - они занимают касательно патентов на промышленные образцы в этой области.

В десятку входят "ИнфоТеКС", "Национальное радиотехническое бюро", ITV, Smart Document Engine, "ЭЛВИС-НеоТек", Vizex, а также InfoWatch и "Супертел" (оба - на 10 месте). Все эти компании значительно отстают от тройки лидеров - диапазон их действующих патентов РФ варьируется от 11 до 67.