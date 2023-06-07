В Совфеде заявили о нехватке 30 млрд руб. оборотных средств у фирм Херсонщины и Запорожья

После вхождения этих регионов в состав России банки выдали "всего 10 кредитов на общую сумму 19 млн рублей", сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 30 млрд рублей оборотных средств необходимо предпринимателям Херсонской и Запорожской областей для восстановления работы предприятий и создания новых рабочих мест, сообщил в среду сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.

"За весь период после вхождения Запорожской и Херсонской областей в состав РФ было выдано банковскими учреждениями всего 10 кредитов на общую сумму 19 млн рублей. При общей потребности субъектов хозяйствования минимум в 30 млрд рублей оборотных средств", - сказал сенатор на заседании Совфеда.

"Кроме того, инструменты развития, доступные повсеместно на территории РФ, также не работают в новых регионах. Сложилась ситуация, когда бизнесу Херсонской и Запорожской областей невозможно привлечь оборотные средства для восстановления нормальной, прибыльной работы предприятии и создания рабочих мест вне поддержки госбюджета", - добавил он.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ключевой задачу по скорейшей интеграции новых территорий в экономическую жизнь страны. Она дала поручение комитетам палаты по экономической политике и по аграрно-продовольственной политике и природопользованию "включиться в данную работу". "Все, что нужно на федеральном уровне, все должно решаться более оперативно, не надо затягивать переходный период. Мы не должны забывать, что там живут люди, там должна активно налаживаться мирная жизнь", - отметила спикер Совфеда.

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ по итогам референдумов. 30 сентября 2022 года в Кремле прошла торжественная церемония подписания договоров о включении этих территорий в состав страны, 4 октября президент РФ Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.