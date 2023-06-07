На поддержку аграриев с проектами по мелиорации в 2023 году выделят 8 млрд рублей

По словам зампредседателя правительства Виктории Абрамченко, в 2022 году на эти цели было направлено свыше 6 млрд рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Объем средств на поддержку аграриев, реализующих мероприятия по мелиорации с возмещением 50% понесенных затрат, в 2023 году превысит 8 млрд рублей. Об этом сообщила в Совете Федерации заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

"В рамках госпрограммы оказываем поддержку аграриям, реализующим мероприятия по мелиорации, возмещая 50% фактически понесенных затрат. <...> В этом году предусмотрели более 8 млрд рублей на поддержку таких проектов", - сказала она.

По словам Абрамченко, в 2022 году на эти цели было направлено свыше 6 млрд рублей для 601 сельхозтоваропроизводителя.

"Это позволило реализовать мелиоративные мероприятия на площади 480 тыс. га и увеличить производство продукции более чем на 1,5 млн тонн. Например, прирост по картофелю и овощам составил 285 тыс. тонн, по плодам и ягодам - 15 тыс. тонн", - подчеркнула замглавы правительства.