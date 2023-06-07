"Ъ": "Новатэк" просит отменить налог на дивиденды для иностранных инвесторов СПГ-проектов

Соответствующими полномочиями глава компании Леонид Михельсон предлагает наделить правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщает издание

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон попросил правительство отменить налог на дивиденды для иностранных инвесторов, готовых реинвестировать эти средства в СПГ-проекты в России. Соответствующими полномочиями Михельсон просит наделить правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщает в среду "Коммерсантъ" со ссылкой источники.

Глава "Новатэка" в своем письме отметил, что на данный момент предоставление кредитных средств проекту "Арктик СПГ-2" иностранными кредиторами приостановлено, больше года проект финансируется исключительно за счет средств "Новатэка" и иностранных акционеров.

"Иностранные партнеры "Новатэка", получающие дивиденды с проекта "Ямал СПГ", готовы направлять их на финансирование реализации российских проектов в случае отмены налога у источника с таких дивидендов",- приводит "Коммерсантъ" слова Михельсона из обращения.

Китайскими участниками проекта "Ямал СПГ" являются CNPC (20%), а также Фонд Шелкового пути (9,9%), отмечает газета. При этом в разработке у "Новатэка" находятся еще два проекта - "Обский СПГ" на российском оборудовании мощностью 7 млн тонн, инвестрешение по проекту которого может быть принято в ближайшее время, а также "Мурманский СПГ" на 20,4 млн тонн. Кроме того, у компании есть проект в Мурманске и на Камчатке "Арктическая перевалка", куда китайские инвесторы еще не вошли, добавляет издание.

В "Новатэке", в аппарате правительства и в Минфине на запрос "Коммерсанта" не ответили.