7 июня, 08:59

Бюджет госпрограммы "Земля" в АПК России в 2023 году увеличат в 1,5 раза

Он составит 35 млрд рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бюджет на реализацию государственной программы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса в агропромышленных комплексах РФ (госпрограмма "Земля") в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом, до 34,8 млрд рублей. Об этом сообщила в Совете Федерации заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

"В целях решения задач по развитию мелиоративного комплекса и вовлечению в оборот земель сельхозназначения в 2021 году утверждена одноименная государственная программа. Ее основные мероприятия направлены на техническое перевооружение мелиоративного комплекса, сохранение и вовлечение земель в оборот. <...> В текущем году предусмотрено 34,8 млрд рублей", - сообщила Абрамченко.

Всего на реализацию этих мероприятий в 2022 году было направлено более 23 млрд рублей, отметила Абрамченко. 

Теги:
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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