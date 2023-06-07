ВТБ с февраля 2022 года отразил более 200 DDoS-атак

Их общая продолжительность составила более 37 дней

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Около 200 DDoS-атак было совершено на банк ВТБ с февраля 2022 года, их общая продолжительность составила более 37 дней, сообщил на пресс-конференции заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"Всего на ВТБ было 208 DDoS-атак с февраля 2022 года, и общая продолжительность была более 37 дней, - отметил он. - ВТБ благодаря трансформации удалось им эффективно противостоять. Но злоумышленники перестраиваются, когда им отключают возможности из-за рубежа проводить атаки, они используют внутренние ресурсы, которые находятся на территории России: через VPN и через слабо защищенные каналы интернет-вещей атакуют в том числе и банковскую систему".

При этом самая длинная DDoS-атака на ВТБ была в сентябре и длилась больше месяца. "Одна атака была сформирована таким образом, что длилась больше месяца, не прерываясь", - отметил Кулик.