ВТБ оценил расходы на цифровую трансформацию банка в 2020-2022 годах в 291,3 млрд рублей

По оценкам кредитной организации, экономический эффект от такой трансформации к 2025 году достигнет почти 600 млрд рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Расходы на цифровую трансформацию банка ВТБ за 2020-2022 годы составили 291,3 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"Расходы на цифровую трансформацию за 2020-2022 годы составили 291,3 млрд рублей. Трансформация завершилась в 2022 году и на нее уже ничего не заложено. В целом бюджет 2023 года на IT-программы следующего стратегического периода (2023-2025 годы - прим. ТАСС) укладывается в сумму до 100 млрд рублей", - сказал он.

При этом, по оценкам ВТБ, экономический эффект от цифровой трансформации банка к 2025 году достигнет почти 600 млрд рублей. Ранее Кулик заявлял, что эффект от цифровой трансформации банка уже составил 300 млрд рублей.

Согласно стратегии ВТБ, к 31 декабря 2024 года в критической IT-инфраструктуре банка должно остаться только отечественное программное обеспечение, включенное в Единый реестр российских программ.