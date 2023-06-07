Путин заявил, что ВВП России может вырасти на 1-2% в 2023 году

Президент добавил, что, по оценкам экспертов, мировая экономика продолжит замедляться

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам нынешнего года может увеличиться, даже несмотря на замедление мировой экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.

"По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%. При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности", - подчеркнул он. Текст приветствия опубликован на сайте Кремля.

В целом президент назвал повестку предстоящего ПМЭФ традиционно насыщенной и содержательной, включающей широкий круг актуальных и значимых тем. "Ученые и предприниматели, политики и общественные деятели обсудят ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики, те глубокие, системные изменения, которые сегодня набирают силу. В немалой степени они обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить как политическую, так и экономическую независимость", - обратил внимание Путин. "В этой связи считаю девиз нынешнего форума - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений" - крайне важным и своевременным", - добавил он.

Президент также отметил, что российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях. Путин поблагодарил руководителей и коллективы компаний и организаций, которые "многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций".

По его оценке, в числе приоритетов в настоящее время стимулирование рынка труда. "Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий бережливого производства, модернизации предприятий. И, конечно, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости", - пояснил Путин.

"Уверен, что форум будет и впредь вносить вклад в решение глобальных экономических задач, служить примером конструктивного плодотворного диалога. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - заключил президент.