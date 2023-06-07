Мишустин прибыл в Сочи, где встретится с коллегами по ЕАЭС и СНГ

Премьер-министр РФ также посетит промышленную выставку "Евразия - наш дом"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Сочи. Как сообщила пресс-служба кабмина, 7-9 июня глава правительства примет участие в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Помимо этого глава российского кабмина посетит промышленную выставку "Евразия - наш дом" и поучаствует в работе III Евразийского конгресса и II Молодежного форума СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В среду в графике Мишустина запланировано участие в церемонии открытия молодежного форума. Премьер также проведет ряд двусторонних встреч. В частности, запланированы отдельные беседы с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро, с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем кабинета министров Киргизии - руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым.

Также Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе.