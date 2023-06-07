ЕЭК и Российский экспортный центр готовят образовательные программы для предпринимателей

Предприниматели, в частности, смогут узнать о преимуществах выхода на рынки третьих стран, с которыми заключены соглашения о зоне свободной торговли ЕЭС

СИРИУС /федеральная территория/, 7 июня. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Российский экспортный центр (РЭЦ) в настоящее время разрабатывают образовательные программы для предпринимателей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил заместитель председателя Молодежного совета ЕЭК Илья Кузьмичев.

"Мы сейчас с Российским экспортным центром <...> проводим работу по созданию продуктов образовательного характера, направленных на то, чтобы предприниматели - не только российские экспортеры и импортеры, но и предприниматели из стран Евразийского экономического союза в целом - могли ознакомиться с продуктами, которые есть у Российского экспортного центра, и узнать о тех преимуществах, например выхода на рынки третьих стран, с которыми заключены соглашения о зоне свободной торговли Евразийским экономическим союзом. Это такая для молодых предпринимателей определенная terra incognita. Такую работы проводим", - сказал он, выступая на сессии "ЕАЭС для молодых: ожидание - реальность" в рамках Второго Молодежного форума Содружества независимых государств (СНГ) и ЕАЭС.

Выставка "Евразия — наш дом" в Сириусе © Михаил Макаров/ ТАСС

Второй Молодежный форум СНГ и ЕАЭС проходит 7-9 июня на площадке федеральной территории Сириус. В ходе стратегических сессий участники форума будут разрабатывать свои предложения по развитию молодежного предпринимательства и его поддержке со стороны государства. В форуме принимают участие 150 молодых людей из стран СНГ, а также Кубы, которая является наблюдателем ЕАЭС. В эти же дни в Сириусе пройдут заседания Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств стран СНГ, Третий евразийский конгресс и международная выставка "Евразия - наш дом".