В Забайкальском крае в 2023 году запустят три очистных сооружения

Предусмотрено 6,4 млрд рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Три очистных сооружения планируют запустить в Забайкальском крае в этом году для сокращения загрязнения озера Байкал. В следующем году будут реконструированы очистные сооружения в Иркутске и Улан-Удэ, сообщила в среду заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, выступая в Совете Федерации.

"Для сокращения нагрузки на озеро строим и реконструируем очистные сооружения в отдельных населенных пунктах Байкальской природной территории. Ожидаем ввод в эксплуатацию трех объектов очистных сооружений в Забайкальском крае в этом году. А реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска и Улан-Удэ - в 2024 году. Все объекты обеспечены финансированием в объеме 23 млрд рублей", - сказала она.

По ее словам, в прошлом году дополнили проект реконструкцией очистных сооружений Северобайкальска. Уже получены заключения экспертиз, и заключен контракт на проведение работ, на эти цели предусмотрено 6,4 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году.

Свалки на Байкале

Замглавы правительства также рассказала, что в центральной экологической зоне Байкала уже ликвидированы девять свалок общей площадью 29 га. Начаты работы по ликвидации свалки в границах национального парка "Тункинский" общей площадью 16 га, из которых в настоящее время очищено более 5 га.

"Благодаря выполнению мероприятий федерального проекта, на всей территории Байкальской природной территории осуществляется государственный экологический мониторинг. Смонтировано две станции по стойким органическим загрязнителям, модернизировано девять пунктов наблюдений за загрязнениями, приобретено четыре передвижных лаборатории, проведено переоснащение приборами и оборудованием девять химико-аналитических лабораторий", - добавила Абрамченко.