Арбитраж отказал Volkswagen в оставлении иска ГАЗа на 28,4 млрд рублей без рассмотрения

Представитель компании ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения, чтобы разрешить спор в международном суде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Нижегородской области отказал Volkswagen в оставлении иска Горьковского автозавода на 28,4 млрд рублей без рассмотрения, передает корреспондент ТАСС.

"В удовлетворении ходатайства ответчику отказать", - сказала судья.

Представитель Volkswagen AG ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения, чтобы разрешить спор в международном суде.

"Мы ходатайствуем об оставлении данного иска без рассмотрения, поскольку истец, обосновывая подсудность данного спора, ссылается на статью <…>, она в свою очередь является диспозитивной. И допускает то, что стороны все-таки могут <…> установить подсудность по выбору сторон, в том числе включить арбитражную оговорку. И в нашем случае в договоре, на который ссылается в обосновании своих требований истец, такая оговорка есть. Она отсылает все споры данного договора в ICC - Международную торговую палату, с местом разрешения в Женеве. И мы считаем, что данная оговорка действительна, исполнима и подлежит применению, что исключает в данном случае подсудность арбитражных судов РФ", - сказала представитель ответчика.

Представитель Горьковского автозавода отметил, что это ходатайство удивительно по своей природе. Группа ГАЗ, по его словам, сейчас находится под санкциями США и Евросоюза, а автозавод является дочерним предприятием группы. "Очевидно, что подобные ограничения приводят к автоматическому ограничению нашего права на судебную защиту и делают третейскую оговорку неисполнимой", - отметил представитель российского автозавода.

Судья назначил заседание по делу на 17 июля.