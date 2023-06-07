"Алмаз-Антей" увеличил производство всей продукции в рамках ГОЗ в 2023 году

Глава корпорации Ян Новиков подчеркнул, что предприятие сдает продукцию с опережением графика

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Корпорация "Алмаз-Антей" существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции в 2023 году. Об этом заявил глава "Алмаз-Антея" Ян Новиков в ходе посещения министром обороны РФ Сергеем Шойгу одного из предприятий корпорации.

"Глава концерна "Алмаз Антей" Ян Новиков доложил министру обороны России, что в 2023 году корпорация существенно увеличила производство в рамках гособоронзаказа по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Он подчеркнул, что предприятие сдает продукцию с опережением графика. Комплексы противовоздушной обороны, в том числе С-300 "Фаворит", С-400 "Триумф", С-350 "Витязь", показывают высокую эффективность в уничтожении воздушных целей противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.