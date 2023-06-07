Хинштейн анонсировал поправки в УК о наказании за использование утечек персональных данных

Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, "киберпреступники - это прежде всего преступники, со всем вытекающими последствиями"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минцифры РФ совместно с депутатами Госдумы и сенаторами разрабатывают законопроект об уголовном наказании за использование утечек персональных данных. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее профильный Telegram-канал "Утечки информации" сообщил, что в открытый доступ были выложены данные, которые могут принадлежать клиентам торговых сетей "Ашан" и "Твой дом". По информации Telegram-канала, в Сеть попали ФИО, телефоны, адреса электронной почты, адреса доставок и другая информация пользователей.

"Хакеры ведут себя дерзко - те же анонимы уже сливали данные россиян из других компаний, теперь еще грозят опубликовать информацию из баз данных еще 12 крупных компаний. Вектор борьбы со злоумышленниками очевиден: Минцифры вместе с IT-комитетом [Госдумы] и сенаторами разрабатывают законопроект об уголовном наказании за использование утечек. Киберпреступники - это прежде всего преступники, со всем вытекающими последствиями", - отметил Хинштейн.