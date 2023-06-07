Умер бывший глава производителя алкогольных напитков Diageo

Айвану Менезесу было 63 года

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Бывший исполнительный директор крупнейшего в мире производителя алкоголя Diageo Айван Менезес умер в возрасте 63 лет после непродолжительной болезни. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении компании, выпускающей пиво Guinness, джин Gordon's и виски Johnnie Walker.

Менезес возглавлял компанию со штаб-квартирой в Лондоне с июля 2013 года. 30 июня бизнесмен, родившийся в Индии и обладавший паспортами Великобритании и США, должен был уйти на пенсию. Однако в понедельник Diageo сообщила, что Менезес, в январе получивший рыцарский титул, находится в больнице из-за осложнений после экстренной операции в связи с язвой желудка. Исполняющим обязанности исполнительного директора компании была назначена Дебра Крю, которая ранее занимала должность главного операционного директора.

В марте прошлого года из-за обострения ситуации вокруг Украины Diageo приостановила поставки своей продукции в РФ, а в июне заявила, что уйдет с российского рынка. Компания выпускает алкоголь под целым рядом известных брендов, включая водку Smirnoff, ликер Baileys и ром Captain Morgan.