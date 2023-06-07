В Ленобласти приняли закон о бесплатном выделении земельных участков героям СВО

Приняты поправки в областной закон о бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Ленинградской области приняло местный закон о бесплатном предоставлении земельных участков военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

"Ленинградская область в опережающем порядке приняла закон о бесплатном предоставлении земельных участков участникам СВО, награжденным государственными наградами и ведомственными наградами Минобороны РФ. Проект закона разработали еще весной, а сегодня мою инициативу поддержали депутаты законодательного собрания. Рекомендация президента РФ Владимира Путина принята к исполнению", - написал Дрозденко.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, депутаты законодательного собрания региона в трех чтениях одобрили внесенный губернатором законопроект о дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих, отличившихся в ходе СВО. Приняты поправки в областной закон о бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области.

Ранее Дрозденко сообщал, что награжденным участникам специальной военной операции из Ленинградской области планируют предоставлять земельные сертификаты на 400 тыс. рублей или непосредственно участок в одном из трех районов Ленинградской области рядом с местом их проживания.