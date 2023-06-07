В "Газпроме" выразили уверенность, что преодолеют все стоящие перед компанией вызовы

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 2022 году упала на 41,4%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Газпром" постоянно борется с различными вызовами и уверен, что успешно преодолеет все стоящие сегодня перед компанией проблемы. Об этом заявил замглавы холдинга Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы постоянно боремся с какими-то вызовами и, соответственно, успешно их преодолеваем. Поэтому и то, что сегодня, мы, уверен, также успешно преодолеем", - сказал он.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО в 2022 году упала на 41,4% - до 1,226 трлн рублей. Добыча "Газпрома" в 2022 году снизилась на 20% - до 412,6 млрд куб. м, экспорт в дальнее зарубежье - на 45,5%, до 100,9 млрд куб. м.