В ЕЭК инициировали создание концепции системы правовой поддержки предпринимателей в ЕАЭС

Она будет представлять собой общий документ, в котором будут собраны лучшие практики для повсеместного применения

СИРИУС /федеральная территория/, 7 июня. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) инициировала создание концепции европейской системы оказания организационной и правовой поддержки молодым предпринимателям в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович на открытии второго молодежного форума ЕАЭС.

"У нас есть наработки в содействии предпринимательской деятельности молодежи. Есть хорошие примеры в Казахстане, в Белоруссии, где открываются центры по поддержке молодежного предпринимательства. <…> Нужно сделать общую концепцию европейской системы оказания организационной и правовой поддержки молодым предпринимателям, которые действительно направлены на внедрение инновационных технологий", - сказал Мясникович.

По его словам, концепция будет представлять собой общий документ для ЕАЭС, в котором будут собраны лучшие практики для повсеместного применения.

"Имеет смысл сформировать определенную организационную структуру", - подчеркнул он.

Равные возможности

Пространство равных возможностей для молодых предпринимателей должно быть сформировано в ЕАЭС, заявил Мясникович.

"Очень важно сформировать Евразийское пространство равных возможностей. В первую очередь для молодого поколения, потому что все, что делается сейчас, в том числе формирование новой проблематики, - по этим документам вам жить и работать", - сказал Мясникович.

Он уточнил, что пространство Евразийской экономической комиссии может быть использовано для решения кадровых проблем в различных сферах, так как в ЕЭК проходят стажировку студенты и магистранты. "Мы все стремимся к поиску новых форм работы. <…> Развитие межвузовских стажировок, академический обмен, стартапы, молодежное предпринимательство - все то, чем нужно заниматься с поддержкой Евразийской экономической повестки. Я полагаю, что надо уделить первостепенное внимание подготовке квалифицированных специалистов для реального сектора экономики. В первую очередь инженерных кадров, высококвалифицированных рабочих", - подчеркнул Мясникович.

Он отметил, что на фоне подъема промышленности важно, чтобы готовили не только "экономистов и юристов, но и действительно квалифицированных работников для реального сектора экономики".

Второй Молодежный форум СНГ и ЕАЭС проходит 7-9 июня на площадке федеральной территории Сириус. В ходе стратегических сессий участники форума будут разрабатывать свои предложения по развитию молодежного предпринимательства и его поддержке со стороны государства. В форуме принимают участие 150 молодых людей из стран СНГ, а также Кубы, которая является наблюдателем ЕАЭС. В эти же дни в Сириусе пройдут заседания Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств стран СНГ, Третий евразийский конгресс и международная выставка "Евразия - наш дом".