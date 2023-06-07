Источник: банки Армении не осуществляют переводы средств на покупку товаров для РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что республика не помогает России обойти введенные Западом ограничения из-за опасений, что сама подпадет под санкции

ЕРЕВАН, 7 июня. /ТАСС/. Армянские банки с начала года не осуществляют денежные переводы, целью которых является приобретение любых видов товаров для российского рынка. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил высокопоставленный сотрудник одного из крупнейших банков страны.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке электроники сообщил, что армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику для юрлиц из России.

"Наш банк уже 5-6 месяцев не осуществляет переводы денег, целью которых является покупка товаров, чтобы привести их через Армению в Россию. Неважно, какой товар - зубная щетка или какой-то подсанкционный. Что касается прошлого года, то тогда мы не делали переводов для приобретения подсанкционных товаров. Скажем, к примеру, если бы была зубная щетка, это делали, но в этом году даже для этого не делается. Это варьируется от банка к банку, но ни один из наших банков в общем и целом этого не делает и не сделает", - сказал собеседник агентства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика, хотя и является членом ЕАЭС, не помогает России обойти введенные Западом ограничения из-за опасений, что сама подпадет под санкции.