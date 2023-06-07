СФ одобрил закон о штрафах за отказ операторов устанавливать системы хранения трафика

За первичное нарушение предусматривается штраф в размере от 0,001% до 0,003% годовой выручки

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о введении оборотных штрафов для операторов связи за уклонение от исполнения обязанности по установке средств оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), подразумевающих в том числе хранение трафика пользователей.

Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, закон устанавливает административную ответственность операторов связи за несоблюдение обязательных лицензионных требований, предъявляемых к сетям и средствам связи для обеспечения безопасности и проведения оперативно-разыскных мероприятий.

За неисполнение оператором связи обязанности по установке СОРМ, совершенное впервые, предусматривается штраф в размере от 0,001% до 0,003% годовой выручки. За повторное нарушение предлагается ввести штраф от 0,01% до 0,03% годовой выручки.

Отмечается, что для применения этих положений выручка от реализации товара (работы, услуги) определяется "на рынке оказания соответствующего лицензии вида услуги связи того субъекта РФ, где выявлено правонарушение, предусмотренное настоящей статьей".

Как подчеркивается в сопроводительных документах, реализация требований по установке СОРМ позволит обеспечить безопасность граждан и государства, будет способствовать борьбе с преступниками, которые используют телефонные звонки с подменой номера вызывающего абонента в мошеннических целях и для распространения заведомо ложных сообщений об угрозах террористических актов.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.