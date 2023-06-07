Совфед одобрил закон о комплексном регулировании рынка табака

Согласно документу, производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции должны осуществляться только с нанесенными на такую продукцию средствами идентификации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о комплексном регулировании рынка табака. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон призван совершенствовать государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства, устанавливается специализированный контроль (надзор) в этой сфере.

Документом предусматривается лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табачной, никотинсодержащей продукции и сырья, установка требований к оборудованию для их производства, в том числе обязанность по его госрегистрации и консервации в случае неиспользования, регулирование учета продукции и сырья, которое будет основано в том числе на системе маркировки "Честный знак". Кроме того, вводится специализированный госконтроль в данной сфере, а также пресечение незаконного производства и оборота продукции и сырья.

Для предотвращения незаконного производства табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции и сырья предлагается установить требования к основному технологическому оборудованию для их производства. Вводится обязанность по его обязательной государственной регистрации. Для учета объема производства и оборота табачной продукции предусматривается использование государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Изъятые из незаконного оборота или конфискованные табачные изделия, табачная продукция, сырье, никотинсодержащая продукция, упаковка, этикетки вывозятся с места изъятия и уничтожаются по решению суда. Оборудование также подлежит утилизации после решения суда.

Закон наделяет Росалкогольрегулирование полномочиями по контролю (надзору) в области производства и оборота табачных изделий, табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства.

Исключения при маркировке

Производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции должны осуществляться только с нанесенными на такую продукцию средствами идентификации. Исключения составляют: пробы и образцы табачной и никотинсодержащей продукции, взятые для проведения испытаний в целях оценки соответствия требованиям законодательства РФ и международным стандартам; продукция, изъятая из незаконного оборота.

Кроме того, средства идентификации могут не наноситься, если товары предназначены для дипломатов, консулов, международных организаций, а также если сведения о сделке по приобретению соответствующей продукции составляют государственную тайну. Граждане могут ввозить табачную и никотинсодержащую продукцию без средств идентификации для личного пользования. При этом есть ограничения по количеству: не более 200 сигарет, 200 изделий с нагреваемым табаком, 50 сигар, 250 г табака на одно физическое лицо.

Планируется поэтапное вступление закона в силу. С 1 сентября 2023 года вводятся в действие требования к соискателям лицензий, в том числе в части регистрации основного технологического оборудования. С 1 марта 2024 года начнут применяться положения о госконтроле, об изъятии из незаконного оборота продукции и оборудования, о требованиях к учету производства и оборота продукции и сырья.