Депутаты Петербурга поддержали введение курортного сбора в городе с 1 апреля 2024 года

Количество объектов размещения в городе достигает около 1,2 тыс. единиц, предположительный объем поступлений в бюджет от курортного сбора с туристов может составить в 2024 году 310 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало проект закона о введении в городе курортного сбора с 1 апреля 2024 года. Предполагается, его размер составит 100 рублей в сутки, от уплаты освободят граждан 20 льготных категорий.

"Практический эффект от принятия проекта закона заключается во взимании с 1 апреля 2024 года с туристов курортного сбора в размере 100 рублей в сутки при заселении в объекты размещения (отели, гостиницы, хостелы Санкт-Петербурга) и перечисление указанных денежных средств в фонд развития курортной инфраструктуры", - сказал в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении представитель губернатора в законодательном собрании Константин Сухенко.

По его словам, учитывая, что в Петербурге количество объектов размещения достигает около 1,2 тыс. единиц, предположительный объем поступлений в бюджет города от курортного сбора с туристов может составить в 2024 году 310 млн рублей. Документом предусмотрено его вступление в силу с 1 октября 2023 года, но с этого дня и до 1 апреля 2024 года будет действовать нулевая ставка сбора. День заезда при исчислении сбора учитываться не будет.

Решение о нулевой ставке с 1 октября было принято по просьбам предпринимателей, чтобы дать время подготовиться к введению сбора, отметил на заседании председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Также этот период необходим для того, чтобы качественно организовать взимание сбора, в том числе разработать подзаконные акты, автоматизированную информационную систему, методические рекомендации, а также провести информирование граждан. Расходы по разработке информационной системы возьмет на себя город.

От уплаты сбора планируется освободить 20 категорий граждан. К ним относятся дети до 18 лет, студенты очной формы обучения, ветераны и блокадники, участники специальной военной операции и ряд других. "По нашим оценкам, от 30 до 50% гостей города будут попадать в льготные категории, то есть будут освобождены от уплаты курортного сбора", - добавил Корнеев. Средства курортного сбора будут направляться на развитие туристской инфраструктуры - на строительство, реконструкцию, содержание и благоустройство соответствующих объектов. "Мы будем проводить опросы бизнеса, <…> горожан, на что конкретно [направить средства]", - сказал глава комитета.

Эксперимент по введению курортного сбора действует с 2018 года на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. В 2022 году он был продлен, в него также были включены Петербург и федеральная территория "Сириус".