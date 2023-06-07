На ЗАЭС надеются снять обеспокоенность МАГАТЭ из-за пополнения бассейнов охлаждения ОЯТ

По словам советника гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, на Запорожской АЭС готовы показать главе агентства Рафаэлю Гросси все меры, "принимаемые для обеспечения ядерной безопасности" на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа выразил надежду, что обеспокоенность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по поводу пополнения бассейнов для охлаждения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет снята во время предстоящего визита на станцию главы агентства Рафаэля Гросси.

"Обеспокоенность Гросси в данной связи понятна, потому что один из каналов пополнения водой брызгальных бассейнов обмелел - по нему не поступает вода для пополнения бассейнов. Но этот канал не единственный, существует несколько способов пополнения этих бассейнов. И господин Гросси, приехав на ЗАЭС, в этом сможет убедиться. Мы рассчитываем, что его беспокойство на этот счет будет снято", - сказал он корреспонденту ТАСС.

По словам Карчаа, на Запорожской АЭС готовы показать Гросси все меры, "принимаемые для обеспечения ядерной безопасности [на ЗАЭС] в этот непростой период, когда агрессивность киевского режима опять вошла в пиковые значения".

Во вторник глава МАГАТЭ сообщил, что посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе. Если визит состоится, поездка станет для него третьей по счету. До этого Гросси посещал станцию в сентябре 2022 года, а затем в марте 2023 года.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что угрозы безопасности станции из-за разрушений на Каховской ГЭС в настоящее время отсутствуют, персонал контролирует ситуацию. Он пояснил, что охлаждающие бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива представляют собой изолированную систему и не имеют непосредственного контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища. Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками.