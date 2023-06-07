Совфед одобрил закон о контроле ЦБ за переходом банков на российское ПО

Документ позволит регулятору выполнять мероприятия по обеспечению технологической независимости на значимых объектах критической инфраструктуры организаций кредитно-финансовой сферы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о полномочиях Цетробанка контролировать мероприятия по переходу российских банков и некредитных финансовых организаций на отечественное программное обеспечение (ПО).

Документ разработан с целью определения полномочий Банка России по контролю выполнения планов мероприятий по переходу на преимущественное применение финансовыми организациями отечественного ПО, отечественной радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного оборудования, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. Речь идет в том числе о контроле выполнения этими организациями закупок иностранного ПО и связанных с ними услуг.

Закон позволит ЦБ РФ выполнять мероприятия по обеспечению технологической независимости на значимых объектах критической информационной инфраструктуры организаций кредитно-финансовой сферы, говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования. Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, применительно к закону речь идет о снятии соответствующих полномочий с Минфина и возложении их на ЦБ.