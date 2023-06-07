Мишустин сообщил о росте объема торговли РФ и Белоруссии на 12% за 2022 год

По словам премьер-министра, он превысил 3 трлн российских рублей

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Объем взаимной торговли России и Белоруссии, несмотря на санкционное давление, растет, за 2022 год он вырос на 12%, и такая динамика сохраняется. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, открывая двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

"Несмотря на санкционное давление со стороны коллективного Запада, активно развивается наше торгово-экономическое сотрудничество. В прошлом году наш взаимный товарооборот вырос на 12% и превысил 3 трлн российских рублей, или 111 млрд белорусских рублей", - сообщил Мишустин. По его данным, "в январе-апреле объем торговли увеличился еще на 11% и составил более триллиона российских рублей, или почти 40 млрд белорусских рублей".

Со своей стороны Головченко подчеркнул, что дружба российского и белорусского президентов и народов двух стран привела к "осязаемому положительному результату в двусторонней торговле". "Эти показатели неслучайны, это результат всех тех мер, которые принимались для того, чтобы обеспечить выход на такие показатели", - сказал белорусский премьер. Он добавил, что Белоруссия нацелена на тесную совместную работу по принятию необходимых мер по защите рынка Союзного государства.

На встрече Мишустин подчеркнул, что приоритетное внимание уделяется взаимодействию в промышленности двух стран. Он указал на то, что этот вопрос стоит на особом контроле не только глав правительств России и Белоруссии. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко уделяет этой теме особое внимание, кроме того, в рамках межправительственного соглашения о промышленной кооперации было утверждено 16 совместных проектов на сумму 80 млрд российских рублей, что эквивалентно 3 млрд белорусских рублей. Мишустин уточнил, что речь идет о сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники.

Российский премьер рассказал, что в июле Белоруссия в качестве страны-партнера примет участие в международной промышленной выставке "Иннопром". Он добавил, что ожидается большая бизнес-делегация с участием белорусских регионов. "Роман Александрович, пользуясь случаем, еще раз приглашаю вас. Также планирую там участие. Уверен, что на площадке "Иннопрома" будут заключены новые коммерческие договоренности о запуске целого ряда новых совместных важнейших интеграционных проектов", - сказал Мишустин.

Углубление интеграции

Глава российского кабмина подчеркнул важность того, что и Москва, и Минск выступают за углубление интеграции в евразийском регионе. Он выразил уверенность в том, что решения, которые будут приняты в Сочи, послужат повышению устойчивости экономик в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры и помогут создать новые точки роста в интересах бизнеса и граждан Союзного государства. По словам главы правительства, результатом постоянных контактов двух премьеров стало принятие важных решений по наращиванию интеграционного взаимодействия двух стран. Так, по линии правительств была налажена системная работа по выполнению 28 союзных программ. "Полностью выполнено 10 программ, введено в эксплуатацию пять информационных систем. Из предусмотренных программами 989 мероприятий выполнено 80%. Это очень неплохой результат", - сказал Мишустин, поблагодарив коллег с обеих сторон за профессиональную работу.

В начале встречи Мишустин попросил своего визави передать привет и наилучшие пожелания белорусскому лидеру Александру Лукашенко от имени президента РФ Владимира Путина.