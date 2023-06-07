Сийярто заявил, что участие французской Framatom в проекте АЭС "Пакш-2" расширят

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей ранее заявлял, что это произойдет в том случае, если правительство ФРГ не даст Siemens Energy разрешения вместе с французскими партнерами поставить для станции автоматическую систему управления

БУДАПЕШТ, 7 июня. /ТАСС/. Участие французской компании Framatom в сооружении в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома будет расширено. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, встретившийся в Париже с руководством Framatom.

"Участие французских компаний в новом проекте в Пакше уже было значительным, а теперь мы вместе твердо решили расширить их участие. Знания, технологии и опыт EDF и Framatome гарантируют дальнейший успех венгерской атомной промышленности", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее Сийярто заявлял, что участие Framatom в проекте "Пакш-2" может быть расширено, если правительство ФРГ не даст компании Siemens Energy разрешения вместе с французскими партнерами поставить для станции автоматическую систему управления. В этом случае германские технологии могут быть заменены на французские. Венгрия считает, что власти ФРГ отказываются выдать лицензию Siemens Energy по политическим причинам. Препятствия этому чинят вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек и глава МИД Анналена Бербок, представляющие партию "зеленых".

В октябре 2021 года АО "Русатом - Автоматизированные системы управления" (дочерняя структура Росатома) и франко-германский консорциум Framatome SAS - Siemens AG подписали в Москве договор об изготовлении автоматизированных систем управления для двух новых энергоблоков АЭС "Пакш". Франция дала разрешение своей компании на участие в этом проекте.

АЭС "Пакш", построенная по советским технологиям и использующая российское ядерное топливо, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Как ранее заявлял Сийярто, Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Правительство Венгрии рассчитывает, что после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.