Головченко уверен, что Белоруссия встроится в новые тренды цифровой трансформации Рoссии

Премьер-министр республики также высоко оценил активизацию взаимодействия с российскими регионами

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко убежден, что республика сможет встроиться в новые тренды цифровой трансформации, которые намечаются в России. Такое мнение он высказал в среду на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Уверен, что мы сможем встроиться в новые тренды цифровой трансформации России, оперативно решив вопросы, которые еще остаются", - сказал белорусский премьер. По его словам, на встрече он хотел бы поднять вопросы взаимного признания электронной цифровой подписи, а также обсудить снятие других препятствий, которое позволило бы двигаться по намеченному пути.

Головченко добавил, что, наряду с нормотворчеством, была начата реализация серьезных проектов в области станкостроения, микроэлектроники, авиастроения, сейчас все эти программы находятся в активной стадии отработки. "По микроэлектронике, вы знаете, у нас уже есть межправительственное соглашение, сейчас идет его наполнение. В авиастроении мы сейчас очень серьезно активизировались после визита заместителя председателя правительства [РФ] Дениса Мантурова в Белоруссию, где мы достигли определенных соглашений", - отметил председатель кабмина республики.

Головченко также высоко оценил активизацию взаимодействия с российскими регионами. По его словам, в этом направлении повестка очень разнообразная и насыщенная. Так, рассказал белорусский премьер, в Сочи он уже провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. "Именно в рамках таких визитов куется скелет наших отношений, устанавливаются новые связи, находятся новые проекты на региональных уровнях, устанавливаются и реализуются культурно-образовательные связи", - подчеркнул он, отметив, что чувствуется настрой глав регионов на углубление сотрудничества.