Совфед одобрил закон об учете виноградных насаждений

Документ также направлен на закрепление технологических правил производства винодельческой продукции как единого исчерпывающего документа

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, направленный на совершенствование учета виноградных насаждений и закрепление технологических правил производства винодельческой продукции как единого исчерпывающего документа.

Как отмечается в сопроводительных материалах, закон восполняет правовые пробелы, выявленные в ходе практического применения закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".

В частности, в законе определяются понятие "закладка виноградных насаждений", перечень видов винодельческой продукции, производимой на территории России, а также условия правомочности общего собрания членов Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России.

Из ведения правительства Минсельхозу передаются полномочия по утверждению порядка сбора данных о виноградных насаждениях и ведению их паспортов, включая правила составления такого документа и внесения в него изменений. Кроме того, предусматривается, что Минсельхоз будет устанавливать не только дополнительные технологические приемы и операции, а также технологические средства, разрешенные к применению при производстве на территории РФ винодельческой продукции, но и особенности технологических правил производства винодельческой продукции, технологических приемов, операций и средств.

Устанавливается возможность использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС для определения места нахождения виноградного насаждения в виде схемы в графической форме с указанием координат его границ. Виноделов обяжут создавать паспорт виноградного насаждения на бумажном носителе и направлять в федеральную саморегулируемую организацию (СРО) виноградарей и виноделов в виде электронного образа документа. Затем федеральная СРО будет направлять такие паспорта в Минсельхоз. Россельхознадзор будет проводить инвентаризацию виноградных насаждений не реже одного раза в два года в отношении каждого виноградного насаждения. Финансовая поддержка субъектам виноградарства и виноделия будет также включать предоставление им субсидий на компенсацию расходов на закладку виноградников.

Закрытый перечень продукции

Также документ вводит закрытый перечень видов винодельческой продукции, производимой на территории РФ, уточняет понятие "ординарные вина", под которыми понимаются крепленные вина, поступившие на разлив и на оформление без выдержки по истечении 90 дней после завершения процесса брожения. Это понятие учитывает особенности импорта таких вин из государств, географически расположенных в южном полушарии, где календарные сроки сбора урожая отличаются от сроков сбора урожая в северном полушарии, говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что с 1 марта 2024 года в обязательном порядке на этикетку и контрэтикетку винодельческой продукции будет наноситься информация и о производителе такой продукции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением положений, касающихся инвентаризации виноградных насаждений, правил производства винодельческой продукции, нового требования о доведении до сведения потребителя информации о виде и производителе винодельческой продукции. Эти нормы вступят в силу с 1 марта 2024 года.