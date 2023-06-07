Лавров 13 июня примет участие в совете министров иностранных дел ОЧЭС

Встреча состоится в онлайн-формате под председательством Сербии, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 июня в видеоформате примет участие в совете министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"13 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества. Оно состоится в онлайн-формате под председательством Сербии", - проинформировала дипломат.