Апелляционный суд взыскал с ВТБ более 148 млн рублей по иску "Энвижн груп"

В их числе более 141 млн рублей задолженности за право пользования ПО от Microsoft

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы постановил взыскать с банка ВТБ более 148 млн рублей по иску АО "Энвижн груп" (входит в состав Sitronics Group, находится в процессе реорганизации), в том числе более 141 млн рублей задолженности за право пользования ПО от Microsoft. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

"Решение Арбитражного суда города Москвы от 23.03.2023 <…> отменить. Взыскать с Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в пользу акционерного общества "Энвижн групп" задолженность в размере 141 353 528 рублей, неустойку в сумме 7 067 676 рублей 44 копейки, а также 203 000 рублей государственной пошлины", - говорится в тексте постановления суда.

В конце февраля 2023 года Арбитражный суд города Москвы отказал в иске АО "Энвижн групп". Из материалов дела следует, что "Энвижн груп" по договору с ВТБ с 2020 по 2022 год предоставляло по сублицензионному договору право на использование ПО от Microsoft. Вознаграждение за использование ПО за каждый лицензионный год составляло 706,8 млн рублей.

Летом 2020 года в Налоговый кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым с 1 января 2021 года при реализации прав на ПО, не включенное в Единый реестр российских программ, к которому относится ПО корпорации Microsoft, освобождение от уплаты НДС прекратило свое действие. В своем иске "Энвижн груп" заявила о недополучении вознаграждения за использование ПО во второй лицензионный год на сумму НДС в размере почти 141,354 млн рублей. Также истцом было заявлено требование о взыскании пени в размере около 7,068 млн рублей.