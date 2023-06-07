Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ соглашения с компаниями из Индии и Китая

В апреле 2023 года Московская область представила инвестпотенциал региона в Дели и Мумбаи

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Московская область в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует заключить несколько инвестиционных контрактов с компаниями из Индии и Китая. Об этом сообщила журналистам в среду зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"У нас несколько соглашений с иностранными инвесторами. <...> Среди иностранных компаний - Индия и Китай", - сказала Зиновьева.

Зампред напомнила, что в апреле 2023 года Московская область представила инвестпотенциал региона в двух городах Индии - Дели и Мумбаи.

По ее словам, также власти региона планируют подписать несколько соглашений с отечественными компаниями, некоторые из которых подразумевают реализацию импортозамещающих проектов в машиностроении и электронике.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России - пройдет в 2023 году 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. В 2023 году, как ранее заявлял Путин, одной из ключевых на ПМЭФ станет тема рынка труда.