В Казахстане намерены провести реструктуризацию канцелярии Нурсултана Назарбаева

По словам вице-премьера - министра финансова Ерулана Жамаубаева, мероприятия займут от одного до полутора месяцев

АСТАНА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют провести реструктуризацию канцелярии первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

"Уже идет реструктуризация данного офиса. Часть людей будет передана в другие организации, часть сокращена. Думаю, в ближайшее время, как будет решение, я окончательно скажу. Но канцелярии как таковой уже не будет существовать", - сказал Жамаубаев.

По его словам, мероприятия по реструктуризации канцелярии Назарбаева займут от одного до полутора месяцев.

В марте вице-министр финансов Казахстана Даурен Темирбеков сообщил журналистам, что власти республики при уточнении бюджета на текущий год сократят финансирование канцелярии Нурсултана Назарбаева на сумму около 130 млн тенге (более $291 тыс.). Ранее, по его словам, на финансирование канцелярии было заложено примерно 1-1,5 млрд тенге ($2,2-3,3 млн).

15 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы (лидер нации - прим. ТАСС)". Этот закон регламентировал статус и привилегии Назарбаева, а также членов его семьи.