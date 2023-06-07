Reuters: ЕК расследует несанкционированные поставки китайского биотоплива в ЕС

Как сообщило агентство, импортированное из Китая топливо, возможно, было неверно маркировано как более выгодное

ТАСС, 7 июня. Еврокомиссия начала расследование по вопросу несанкционированных поставок китайского биотоплива в ЕС после жалобы Германии. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно одному из них, неназванный член ЕС сообщил, что импортированное из Китая топливо, возможно, было неверно маркировано как более выгодное. Источники агентства Reuters указывают, что сигнал поступил от Германии, которая является крупнейшим в ЕС импортером биотоплива.

"Комиссии предстоит проверить, соблюдены ли критерии устойчивости и сокращения выбросов парниковых газов", - заявил представитель ЕС агентству.

Один из источников добавил, что Еврокомиссия намерена усилить контроль за торговлей биотопливом с помощью базы данных о цепочках поставок, которая будет запущена до конца года. Помимо этого, в ЕК обсудят, попадает ли импорт топлива под квоты на выбросы парниковых газов.

Министерство окружающей среды Германии не ответило на запрос агентства Reuters о комментарие по этому вопросу.

На прошлой неделе биотопливный регулятор ЕС предупредил, что наплыв большого количества "сомнительного" биотоплива может поставить под угрозу европейскую биотопливную промышленность.