На Кубани планируют собрать около 1 тыс. тракторов "Беларус"

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко также отметил, что "точно такой же практически сценарий реализовывается по зерноуборочным комбайнам"

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Около 1 тыс. белорусских тракторов планируется собрать в этом году в Краснодарском крае. Об этом сообщил в Сочи премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

"Думаю, что 1 тыс. единиц [тракторов] в этом году должна быть сделана", - отметил белорусский премьер, видеофрагмент высказываний которого распространила его пресс-служба.

По словам Головченко, "точно такой же практически сценарий реализовывается по зерноуборочным комбайнам". "Сегодня мы обсудили, каким образом интенсифицировать работу, может быть, по схожему алгоритму в части пассажирского транспорта - автобусы большой вместимости на газомоторном топливе", - сказал глава белорусского правительства.

Он констатировал, что белорусская сторона имеет в Краснодарском крае одно "из самых привилегированных условий по промышленной сборке". "Соответственно, можем успешно конкурировать со всеми производителями и выигрывать за счет качества при прочих равных параметрах", - заявил премьер-министр Белоруссии.