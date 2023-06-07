Вылов прогнозируется в объеме более 500 тыс. тонн

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Росрыболовство ожидает в 2023 году одну из лучших лососевых путин, вылов прогнозируется в объеме более 500 тыс. тонн. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков в ходе пресс-конференции.

"Сейчас началась очень важная для нас лососевая путина. Уже с 1 июня российские рыбаки приступили к промыслу. Мы ожидаем в этом году удачной лососевой путины. Наверное, она будет на уровне пяти лучших за последнее время наблюдений, и ожидаем более 500 тыс. тонн", - сказал он.

Шестаков отметил готовность отрасти к такому объему вылова. "Произведены все необходимые организационные процедуры, мы понимаем объемы по хранению, по приемке рыбной продукции. Поэтому, если нас не подведут подходы лососевых, мы сможем обеспечить достаточно хороший улов", - резюмировал он.