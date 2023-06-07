В HeadHunter призвали работодателей чаще нанимать возрастных соискателей

Руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова отметила ситуацию кадрового дефицита

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Работодателям в условиях кадрового дефицита, когда спрос на персонал растет быстрее, чем появляется новый соискатель, необходимо активнее трудоустраивать работников 40+. Число резюме сокращается по всем федеральным округам страны, сообщила в среду руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова на онлайн-презентации сервиса открытой аналитики рынка труда от hh.ru.

"Количество резюме сокращается по всем федеральным округам. <...> Работодателям сегодня очень важно расширять свой подход к соискателям и активнее смотреть на соискателей старшего возраста, отказываясь от своих предрассудков на счет людей категории 40+", - сказала она.

Осипова отметила, что на сегодняшний день число вакансий на 18% превышает их количество в январе 2022 года.

"Можно сказать, что рынок труда с точки зрения вакансий восстановился. В то же время непростая ситуация с соискателями. Активность соискателей примерно находится на одном и том же уровне, резюме сегодня больше, чем их было в январе 2022 на 12%. Но мы видим, что спрос на персонал сегодня растет быстрее, чем появляется новый соискатель", - уточнила эксперт.

По ее словам, есть несколько профессиональных сфер, которые сегодня находятся в "крайне жестком кадровом дефиците", это автобизнес, медицина и фармацевтика, розничная торговля, рабочий персонал, сельское хозяйство и транспорт.

"Почему вообще соискателей стало меньше? Главная причина этого кроется в демографическом факторе. Если посмотрим на данные Росстата, мы увидим, что за последние несколько лет население России достаточно заметно сократилось. В первую очередь, сокращается возрастная когорта людей от 25 до 35 лет, а это традиционно самые активные люди на рынке труда", - пояснила Осипова.