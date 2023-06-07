Подмосковье намерено заключить на ПМЭФ более 30 соглашений

Сумма инвестиций по соглашениям оценивается в 140 млрд рублей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 7 июня. /ТАСС/. Московская область планирует заключить в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более 30 соглашений о реализации на территории региона инвестиционных проектов. Сумма инвестиций по ним оценивается в 140 млрд рублей, сообщила журналистам в среду зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Порядка 140 млрд рублей [инвестиций] и около 35 соглашений. Это пока предварительная цифра", - сказала Зиновьева, отвечая на вопрос о планах региона по заключению соглашений на ПМЭФ.

Она рассказала, что данные по соглашениям еще будут корректироваться.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России - пройдет в 2023 году 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. В 2023 году, как ранее заявлял Путин, одной из ключевых на ПМЭФ станет тема рынка труда.

В новость внесена правка (15:59 мск) - передается с изменениями в первом и втором абзацах в связи с уточнением информации пресс-службой Мининвеста Подмосковья, верно - 140 млрд рублей, 35 соглашений.